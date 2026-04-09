FPV-дрон знищив авто на Харківщині: водій загинув

9 квітня, об 11:25, російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль «Газель» у Руській Лозовій. Водій загинув на місці.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Окупанти атакували малотоннажний автомобіль «Газель» на в’їзді до села. Унаслідок прямого влучання в кабіну машина загорілася, водій від отриманих травм загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, загиблому було близько 70 років. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вранці, о 6:15 на трасі Золочів – Дергачі російські війська завдали удару безпілотником «Молнія» по цивільному автомобілю Renault. Унаслідок атаки 61-річний чоловік зазнав множинних поранень верхніх і нижніх кінцівок. Ще один чоловік, 42 років, діставав гостру реакцію на стрес.

