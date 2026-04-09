Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:05
Просмотров: 83

FPV-дрон знищив авто на Харківщині: водій загинув

9 квітня, об 11:25, російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль «Газель» у Руській Лозовій. Водій загинув на місці.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Окупанти атакували малотоннажний автомобіль «Газель» на в’їзді до села. Унаслідок прямого влучання в кабіну машина загорілася, водій від отриманих травм загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, загиблому було близько 70 років. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вранці, о 6:15 на трасі Золочів – Дергачі російські війська завдали удару безпілотником «Молнія» по цивільному автомобілю Renault. Унаслідок атаки 61-річний чоловік зазнав множинних поранень верхніх і нижніх кінцівок. Ще один чоловік, 42 років, діставав гостру реакцію на стрес.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 