Одна з постраждалих зазнала важких поранень: у якому стані жертви російського удару по Золочеву
9 квітня внаслідок російської атаки по селищу Золочів Харківської області постраждали п’ятеро людей. По населеному пункту окупанти вдарили з РСЗВ.
Про стан постраждалих розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
П’ятеро людей, зокрема діти, постраждали внаслідок російського обстрілу Золочева.
Важких поранень зазнала 67-річна жінка, її госпіталізували.
У 13-річного хлопчика – садна та гостра реакція на стрес. У 14-річної дівчини, 16-річного хлопця та 72-річної жінки також діагностували гостру реакцію на стрес.
Пошкоджено 26 будинків, господарчі споруди та енергомережі.