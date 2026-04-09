Одна з постраждалих зазнала важких поранень: у якому стані жертви російського удару по Золочеву

9 квітня внаслідок російської атаки по селищу Золочів Харківської області постраждали п’ятеро людей. По населеному пункту окупанти вдарили з РСЗВ.

Про стан постраждалих розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Важких поранень зазнала 67-річна жінка, її госпіталізували.

У 13-річного хлопчика – садна та гостра реакція на стрес. У 14-річної дівчини, 16-річного хлопця та 72-річної жінки також діагностували гостру реакцію на стрес.

Пошкоджено 26 будинків, господарчі споруди та енергомережі.

