Сегодня 15:10
Окупанти вдарили з РСЗВ по Золочеву: постраждали п’ятеро людей, серед них троє дітей

9 квітня росіяни обстріляли селище Золочів на Харківщині. Внаслідок удару по житловому сектору постраждали п’ятеро людей. Серед них – троє дітей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Російські війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по житловому сектору Золочева.

Унаслідок обстрілу постраждали дві літні жінки та троє дітей – хлопці 13 і 16 років, а також 14-річна дівчинка.

Внаслідок обстрілу пошкоджено вісім приватних будинків. Також загорівся гараж. Пожежу ліквідували.

