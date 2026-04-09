Окупанти вдарили з РСЗВ по Золочеву: постраждали п’ятеро людей, серед них троє дітей
9 квітня росіяни обстріляли селище Золочів на Харківщині. Внаслідок удару по житловому сектору постраждали п’ятеро людей. Серед них – троє дітей.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Російські війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по житловому сектору Золочева.
Унаслідок обстрілу постраждали дві літні жінки та троє дітей – хлопці 13 і 16 років, а також 14-річна дівчинка.
Внаслідок обстрілу пошкоджено вісім приватних будинків. Також загорівся гараж. Пожежу ліквідували.