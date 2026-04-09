Окупанти скинули КАБи та вдарили дронами по Борівській громаді Харківської області
Протягом доби російські війська завдали кількох ударів авіабомбами та дронами по населених пунктах Борівської громади Харківської області.
Про це повідомили у Борівській селищній раді.
Увечері 8 квітня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по селу Підлиман. Зафіксовано влучання в городи на одній із вулиць та на території сільськогосподарського підприємства.
У ніч з 8 на 9 квітня у селі Підвисоке безпілотник «Молнія» влучив у дерево на одній із вулиць. Обійшлося без постраждалих.
Сьогодні близько 11:00 росіяни знову атакували Підлиман керованими авіабомбами. Пролунало щонайменше п’ять потужних вибухів.
Одне з влучань зафіксовано у дорожнє покриття в межах житлової забудови. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та огорожі.
За попередніми даними, постраждалих немає.