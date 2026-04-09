Поліція евакуювала жінку з дітьми з прифронтового села на Харківщині
Поліцейські Харківщини евакуювали родину з двома дітьми з прифронтового села Куп’янського району. З-під постійних обстрілів жінку, хлопчина та дівчинку вивезли до більш безпечного району.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Працівники ювенальної превенції Куп’янського районного відділу поліції евакуювали родину із села Волоська Балаклія.
З населеного пункту, який перебуває під постійними обстрілами, вивезли 52-річну жінку та двох дітей, які перебувають під її опікою – 12-річного хлопчика та 13-річну дівчинку.
Родину доставили до більш безпечного місця та надали необхідну допомогу.
У поліції закликають мешканців не зволікати з евакуацією з населених пунктів, що знаходяться в зоні бойових дій.