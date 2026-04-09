Батько і син у строю: історія гвардійців, які разом захищають небо Харківщини

Бійці підрозділу прикриття повітряного простору Слобожанських «Скіфів» підбивають «шахед» під час масованої російської атаки на Південно-Слобожанському напрямку. Заради цієї миті, розповідає гвардієць Михайло з позивним «Мішаня», іноді доводиться працювати більше ніж добу. Щоразу, пильнуючи ціль у моніторі, розуміють, яку загрозу несе російський ударний дрон.

Михайло «Мішаня», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Кожне збиття – це для нас радість. Упав там десь в лісі чи ще десь. Те, що він не долетів у якусь домівку. Ми рятуємо нашою маленькою працею людям життя. Але за останній час рідко спимо.

Перше збиття повітряної цілі своїм підрозділом Михайло добре пам’ятає. Це сталося у жовтні двадцять третього року – про кращий подарунок на власний день народження й не мріяв.

Михайло «Мішаня», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Це в ніч з 30 на 31. А в мене 31 жовтня день народження. До того часу ми там вели стрільбу, але збиття не було. І тут збили його, все нормально, всі раді, на такому адреналіні.

На фронт Михайло пішов добровольцем у травні двадцять другого року, як тільки вдалось виїхати з тимчасової окупації. Чоловік із Вовчанського району. Зараз Харків вважає своїм рідним містом, де живе його родина. Гвардієць починав служити піхотинцем – воював у Серебрянському лісництві на Луганщині. Там дістав важку контузію.

Михайло «Мішаня», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Я сидів на позиції. Йшла наша зміна, і почався мінометний обстріл. Я був щасливчиком, мене врятувало дерево, за яким я сидів. Прилетіло просто в нього. Знаєте, я сам із села. Я вдома вже посадив понад десяток молодих саджанців і кожного разу дякую.

Наприкінці минулого року до лав Слобожанських «Скіфів» доєднався і син Михайла. Вдалося побачитися, бо хлопець у звільненні. Андрій в минулому успішний хокеїст, грав у європейських клубах. Довелося завершити спортивну кар’єру через травму. Для хлопця Михайло завжди був добрим та розуміючим батьком, тепер вони – побратими.

Андрій «Волонтер», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Коли така трагедія в країні… Є дім, один дім вже зруйновано. У Вовчанську, в моєму селі теж дача. Залишився тільки Харків. Ну а як це просто сидіти. Треба хоч якусь поміч робити, хоч щось робити, бо просто сидіти це не моє.

Михайло «Мішаня», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Я сказав: «Син, ти вже дорослий, це твоє рішення». Ну, я пишаюся цим. Звісно, переживаю, що він пішов. Була можливість поїхати за кордон, а він сказав: «Ні я нікуди не поїду. Це моє місто».

Після недовгої зустрічі з сином Михайло повертається до бойової роботи – у небі знову чути гудіння російських безпілотників.





