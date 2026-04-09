Апеляційний суд підтвердив вирок харків’янину, який роками ґвалтував падчерку: чоловік отримав довічне

У Харкові прокурори довели законність вироку суду першої інстанції стосовно місцевого мешканця, який протягом 2016-2020 років систематично розбещував та ґвалтував свою малолітню падчерку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У 2016 році, коли дівчинці було лише вісім років, чоловік вчиняв розпусні дії стосовно неї, а надалі – ґвалтував. Встановлено понад 40 епізодів сексуальних дій вітчима стосовно потерпілої.

Крім того, він неодноразово погрожував падчерці, щоб вона нікому нічого не розповідала.

За публічного обвинувачення прокурорів Київської окружної прокуратури м. Харкова чоловіка визнано винним у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (ч. 2 ст. 156 КК України в редакції 25.09.2008, ч. 2 ст. 156 КК України в редакції 14.03.2018, ч. 3 ст. 153 КК України в редакції 01.06.2010, ч. 4 ст. 152 КК України в редакції 06.12.2017, ч. 6 ст. 152 КК України в редакції 19.12.2019).

Київський районний суд м. Харкова призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей, чи займатись педагогічною та виховної діяльністю строком на три роки.

Засуджений та його захисник подали апеляційну скаргу, у якій вимагали повне скасування вироку та призначення нового розгляду справи. Керівник Київської окружної прокуратури м. Харкова подав заперечення.

Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів та відмовив захисту у задоволенні апеляційної скарги. Вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Відомості про засудженого буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Агентство Телевидения Новости