Потеплішає, але не завтра: 10 квітня прогнозують дощі, мокрий сніг і заморозки по всій країні

У п’ятницю, 10 квітня, в Україні очікується різке похолодання із заморозками та опадами. Вночі температура місцями опуститься до -3 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найближчої ночі температура повітря становитиме +1…+6 °C, місцями можливі заморозки до -3…0 °C. Удень у більшості областей повітря прогріється лише до +3…+7 °C, у південній частині та на південному сході до +7…+11 °C.

Вітер північний та північно-західний, помірний, подекуди з сильними поривами.

У північних, центральних областях та на Харківщині очікується дощ, місцями мокрий сніг. У південних регіонах, на Луганщині, Донеччині та Дніпропетровщині прогнозують дощі. У західних областях істотних опадів не передбачається.

У неділю, 12 квітня, на Великдень в Україні очікується нестійка погода: періодично дощитиме, місцями можливі прояснення.

У ніч на свято температура становитиме +2…+5 °C, при цьому за відсутності хмар не виключені заморозки. Вдень повітря прогріється до +7…+11 °C, а на Лівобережжі до +8…+14 °C.

Більш відчутне потепління прогнозується з 14-15 квітня.

