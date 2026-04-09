Водію, який збив під Харковом пенсіонерку, оголосили підозру

8 квітня в селищі Пісочин Харківського району автомобіль Nissan Rogue збив жінку. Постраждалу госпіталізували.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

32-річний водій Nissan в районі регульованого перехрестя допустив наїзд на 66-річну жінку, яка переходила дорогу.

«Водій мав об’єктивну можливість бачити пішохода, яка тривалий час перебувала у полі його зору. Попри це він не зменшив швидкість руху та не надав їй перевагу у дорозі», – зазначили в прокуратурі.

Унаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження. Наразі вона перебуває у лікарні.

Водію повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 КК України).

