Сегодня 18:30
Просмотров: 74

Водію, який збив під Харковом пенсіонерку, оголосили підозру

8 квітня в селищі Пісочин Харківського району автомобіль Nissan Rogue збив жінку. Постраждалу госпіталізували.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

32-річний водій Nissan в районі регульованого перехрестя допустив наїзд на 66-річну жінку, яка переходила дорогу.

«Водій мав об’єктивну можливість бачити пішохода, яка тривалий час перебувала у полі його зору. Попри це він не зменшив швидкість руху та не надав їй перевагу у дорозі», – зазначили в прокуратурі.

Унаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження. Наразі вона перебуває у лікарні.

Водію повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 КК України).

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 