Куп’янськ отримав відзнаку «Місто-герой України»

Місто Куп’янськ Харківської області отримало почесну відзнаку «Місто-герой України». Також державні нагороди вручили представникам місцевого самоврядування та військових адміністрацій.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні в Україні відзначили людей, які працюють для розвитку своїх громад та забезпечують їхню життєдіяльність у складних умовах. Державні нагороди вручили представникам органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій.

Крім того, почесні відзнаки «Місто-герой України» отримали громади, які продовжують працювати попри російські обстріли та удари й підтримують фронт.

Серед них – міста Донеччини: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ і Слов’янськ, а також Гуляйполе та Оріхів у Запорізькій області. На Харківщині відзнаку отримав Куп’янськ. Також нагородили Марганець, Нікополь і Павлоград на Дніпропетровщині, Старокостянтинів на Хмельниччині, Тростянець на Сумщині та Суми.

«Україна тримається завдяки кожному, хто на своєму місці. Дякую всім, хто щодня працює заради країни. Вдячний за силу та підтримку», – зазначив Зеленський.

