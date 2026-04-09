09.04.2026 21:53
Просмотров: 86
У Харківському районі внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено автівку
9 квітня російський FPV-дрон атакував селище Слатине на Харківщині. Внаслідок удару пошкоджено цивільний автомобіль.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Атаку на Слатине російські військові здійснили близько 17:00.
Унаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено цивільний автомобіль та паркан приватного будинку.
«Люди встигли вчасно помітити небезпеку та сховатися», – розповів Задоренко.
Інформація про постраждалих не надходила.