Через обстріли Харківщини одна людина загинула, п’ятеро постраждали

Минулої доби окупанти завдали ударів населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Проти мирного населення ворог застосував безпілотники різних типів та РСЗВ, повідомляє ГУНП в Харківській області.

У селищі Великий Бурлук внаслідок ворожого обстрілу БпЛА пошкоджено фермерське господарство. Ударами безпілотників пошкоджено будинки у селах Шевченкове, Сподобівка та Борівське.

Відбувся ворожий обстріл із застосуванням БпЛА по селу Бугаївка Ізюмського району. Пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства.

У Богодухівському районі на автодорозі між селом Сінне та містом Богодухів ворог влучив безпілотником у дорожнє покриття. Пошкоджено автомобіль. Також пошкоджено будинки.Пошкоджено трактори на території сільськогосподарського підприємства у Лозівському районі внаслідок ворожого обстрілу.

У місті Чугуїв російським безпілотником пошкоджено скління будинків та магазину, господарчі споруди та автомобіль.

У селі Новоолександрівка Вовчанської громади від ворожого обстрілу пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги.

FPV-дрон поцілив у цивільну автівку, яка рухалася дорогою в селі Руська Лозова. Через пряме влучання в кабіну транспортного засобу загинув водій. Внаслідок обстрілу автомобіль повністю згорів.

Військові рф здійснили удар по селищу Золочів із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено вісім житлових будинків, господарчі споруди та гараж. Поранення дістали жінки 67 та 72 років, а також діти – 14-річна дівчина, 13 та 16-річні хлопці.

Поліцейські здійснили 13 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 16 кримінальними провадженнями, пов’язаним зі збройною агресією російської федерації.

