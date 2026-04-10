Україна отримала нову партію ракет до Patriot

Україна отримала нову партію ракет-перехоплювачів до зенітних ракетних комплексів Patriot.

Як пише УНІАН, про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, постачання відбулося днями.

«Станом на зараз ракети для “Петріотів” партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія», – повідомив Зеленський.

Президент додав, що українська влада продовжує працювати з усіма партнерами, щоб поповнювати запаси засобами протиповітряної оборони.

