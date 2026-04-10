Підприємство на Харківщині заборгувало орендну плату за користування земельною ділянкою

На Харківщині прокуратура вимагає повернути громаді майже 4 млн грн несплаченої оренди.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

На Ізюмщині підприємство роками не сплачувало орендну плату за користування землею, внаслідок чого бюджет територіальної громади недоотримав мільйони гривень.

Встановлено, що у 2014 році товариству з обмеженою відповідальністю передано в оренду земельну ділянку для розробки родовища піску. Йдеться про землю площею майже 20 га, розташовану на території Балаклійської міської територіальної громади.

Однак підприємство систематично порушувало умови договору оренди. Протягом майже двох років — січня 2023 – листопада 2025 — воно ігнорувало обов’язок сплачувати за користування ділянкою.

Внаслідок цього місцевий бюджет недоотримав майже 4 млн гривень.

Керівник Ізюмської окружної прокуратури Харківської області звернувся до суду з позовною заявою в інтересах держави до підприємства з вимогою стягнути заборгованість з орендної плати за користування земельною ділянкою до місцевого бюджету.

Суд відкрив провадження. Розгляд справи триває.

