Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:45
Просмотров: 65

У регіонах рф формують списки «добровольців» із боржників та студентів

У регіонах рф формують списки «добровольців» із боржників та студентів

У росії зростають проблеми з охочими воювати – у регіонах формують списки «добровольців» із боржників та студентів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У лютому 2026 року регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб’єктів рф отримали вказівки щодо формування «добровольчих» списків для відправки на війну — до них насамперед включають осіб із заборгованістю за житлово-комунальні послуги.

«Якщо боржником є жінка, до списків вносять її чоловіка або повнолітніх родичів – синів, братів і навіть батьків. Надалі ці списки планують використовувати як інструмент тиску для примусу до підписання «добровільних» контрактів, пропонуючи списання боргів за комунальні послуги як “винагороду», – розповіли в ГУР.

За даними розвідки, у разі оголошення мобілізації саме ці люди визначені пріоритетними для вручення повісток.

Студентам пропонують оформити академічну відпустку та укласти контракт строком щонайменше на один рік. Пріоритет — студенти з академічними заборгованостями.

Під час агітації їм обіцяють можливість повернення до навчання після служби, грошові виплати, пільги та додаткові бонуси.

Серед таких бонусів — переведення на бюджетну форму навчання або фінансова підтримка з боку закладу освіти.

У деяких випадках адміністрації можуть ігнорувати академічні проблеми студентів або пропонувати індивідуальні умови навчання тим, хто погоджується підписати контракт.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 