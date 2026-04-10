У регіонах рф формують списки «добровольців» із боржників та студентів

У росії зростають проблеми з охочими воювати – у регіонах формують списки «добровольців» із боржників та студентів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У лютому 2026 року регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб’єктів рф отримали вказівки щодо формування «добровольчих» списків для відправки на війну — до них насамперед включають осіб із заборгованістю за житлово-комунальні послуги.

«Якщо боржником є жінка, до списків вносять її чоловіка або повнолітніх родичів – синів, братів і навіть батьків. Надалі ці списки планують використовувати як інструмент тиску для примусу до підписання «добровільних» контрактів, пропонуючи списання боргів за комунальні послуги як “винагороду», – розповіли в ГУР.

За даними розвідки, у разі оголошення мобілізації саме ці люди визначені пріоритетними для вручення повісток.

Студентам пропонують оформити академічну відпустку та укласти контракт строком щонайменше на один рік. Пріоритет — студенти з академічними заборгованостями.

Під час агітації їм обіцяють можливість повернення до навчання після служби, грошові виплати, пільги та додаткові бонуси.

Серед таких бонусів — переведення на бюджетну форму навчання або фінансова підтримка з боку закладу освіти.

У деяких випадках адміністрації можуть ігнорувати академічні проблеми студентів або пропонувати індивідуальні умови навчання тим, хто погоджується підписати контракт.

