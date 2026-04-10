Затримання жінок працівниками ТЦК: що відомо

Справді були випадки затримання жінок працівниками ТЦК, але жодних штрафів на жінок не накладено, обмеження знято.

Як повідомляє УНІАН, про це сказав міністр оборони України Михайло Федоров під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України, відповідаючи на запитання, що в Україні зафіксували випадки поставки на військовий облік жінок без медичної освіти, вони опинялися в розшуку, їх затримували ТЦК.

«Я з цим питанням розбирався. Це була проблема технічна з боку Харківського ТЦК. На жодну жінку не накладено штраф, знято всі обмеження, розшуки», – наголосив Федоров.

При цьому підкреслив, що поставив задачу, щоб зробити всі технічні запобіжники, аби подібних історій більше не було.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко сказала, що реформа ТЦК дійсно оголошена, над нею працює профільне міністерство.

«Ми ще поки не готові комунікувати назовні. Ми всередині обговорюємо. Як тільки у нас буде фінальний остаточний варіант, то проведемо відповідні консультації з парламентарями», – зазначила вона.

