Монобанк попереджає про дзвінки від шахраїв

Співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський повідомив, що найпопулярнішим серед шахраїв способом обману власників карток стали дзвінки з проханням натиснути певні цифри.

Про це повідомляє Економічна правда.

«За останні кілька місяців найпопулярніший серед офісників спосіб обману власників карток – це дзвінок робота (IVR) з повідомленням: «У ваш застосунок виконано вхід з невідомого пристрою. Якщо це були не ви – натисніть «1», – написав співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський.

Далі клієнт потрапляє на живого шахрая, і той пропонує перевести гроші на «резервний рахунок», подати заявку на кредит і «врятувати» свої кошти.

«Захиститися від цього дуже просто – треба запам’ятати одне правило: monobank не телефонує. P.S. Якщо IVR просить замість «1» натиснути 2, 3 чи навіть 4 – це все одно шахраї», – наголосив він.

