Поцупив зварювальний апарат та інструменти: на Харківщині виявили зловмисника

Поліцейські Харківщини викрили чоловіка у скоєні серії шахрайств.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

До відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 надходили повідомлення від громадян про невідомого, який, входячи в довіру, заволодівав їхнім майном та зникав.

Працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився чоловік 1974 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідством встановлено, що протягом березня 2026 року фігурант двічі ошукав мешканців села Циркуни Харківського району.

Зловмисник заволодів зварювальним апаратом та комплектом електроінструментів, завдавши потерпілим матеріальних збитків на суму близько 30 тисяч гривень.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру скоєні злочинів.

