У Харкові син вигнав 80-річну матір із дому

9 квітня 80-річна жителька Харкова звернулася до поліції через домашнє насильство з боку сина. Чоловік у стані сп’яніння ображав її та вигнав із дому.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Уночі до Харківського районного управління поліції №2 звернулася 80-річна жінка із заявою про домашнє насильство. За її словами, син, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображав її та вигнав із квартири.

На виклик виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству. Біля під’їзду вони виявили жінку, яка повідомила, що син зачинився у квартирі та не відчиняє двері.

Правоохоронці доставили потерпілу до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

Найближчим часом домашнього тирана планують притягнути до адміністративної відповідальності.

