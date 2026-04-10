Підрозділи НГУ «Хартія» отримали нові комплекси протидії дронам

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Підрозділи Національної гвардії України на Харківському напрямку отримали чергову партію сучасних засобів протидії ворожим БпЛА. Зокрема, 2-й корпус НГУ «Хартія» отримав комплекси, призначені для виявлення та нейтралізації безпілотників, у тому числі тих, що працюють на оптоволоконному управлінні.

В умовах, коли ворог майже безупинно атакує наші міста і села, використання безпілотників стало однією з ключових загроз. Саме тому посилення підрозділів такими засобами – це, перш за все, про додатковий захист громад і збереження життя людей – зазначив Синєгубов

2-й корпус НГУ «Хартія» – бойове об’єднання, сформоване на базі харківської бригади «Хартія», до складу якого входить п’ять сильних бригад. Це мужні воїни: як досвідчені бійці, загартовані ще боями під час АТО й ООС, так і добровольці, які стали на захист України вже після повномасштабного вторгнення.

