На Харківщині інформаторку РФ засудили до восьми років в’язниці

На Харківщині апеляційний суд залишив без змін вирок 59-річній жінці, яка передавала дані про ЗСУ. Їй призначено вісім років позбавлення волі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

З березня по травень 2023 року 59-річна жителька Вовчанська збирала дані про місця дислокацій Збройних Сил України на території району. Надалі цю інформацію вона передавала своєму сину, який тривалий час перебуває на території росії та пов’язаний з фсб рф.

Ймовірно, вказані розвіддані могли бути використані ворогом для корегування ударів по позиціях українських захисників, які тримають оборону у прикордонній Вовчанській громаді.

На початку травня 2023 року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України. Відтоді вона перебувала під вартою. У судовому засіданні обвинувачена вину не визнала. Зазначила, що її провини немає, тому що відсутні жертви.

Жінку визнано винною у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Суд призначив їй покарання у виді восьми років позбавлення волі.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу, у якій просила призначити більш м’яке покарання на підставі ст. 69 КК України. Харківський апеляційний суд відмовив захисту у задоволенні апеляційної скарги. Вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Стосовно сина засудженої – громадянина рф – триває судовий розгляд за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

