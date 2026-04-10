Заходи безпеки на Великдень: поліція Харківщини працюватиме у посиленому режимі

У Харкові та області під час Великодніх свят запроваджують посилені заходи безпеки. Очікується, що участь у богослужіннях і поминальних заходах візьмуть понад 50 тисяч людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

11 та 12 квітня у Харкові та області відбудуться заходи з нагоди відзначення православного свята Великодня. Богослужіння заплановані у 280 храмах. Очікується, що участь у них візьмуть близько 30 тисяч вірян.

Також 12 та 19 квітня на території 264 кладовищ пройдуть традиційні поминальні заходи, у яких візьмуть участь близько 23 тисяч громадян.

Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, залучаючи додаткові сили для забезпечення правопорядку. Особливу увагу поліцейські приділятимуть охороні публічного порядку поблизу культових споруд та в місцях масового скупчення людей.

Поліція закликає громадян дотримуватися правил комендантської години та не ігнорувати сигнали «Повітряна тривога!» навіть під час богослужінь.

У поліції нагадують, що через високу мінну небезпеку діє заборона на відвідування чотирьох міських кладовищ:

№13 (м. Харків, вул. Г. Сковороди, 108);№15 (вул. Сатирична);№17 (вул. Курочкіна гора, 1);Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе).

