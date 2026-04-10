Сегодня 16:40
У Харкові пенсіонерка намагалася вбити двох людей через підозри у крадіжці

У Харкові судитимуть 62-річну жінку, яка напала з ножем на незнайомих людей через безпідставні підозри у крадіжці. Потерпілі зазнали поранень, нападницю затримали.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, протягом 15 лютого 2026 року жінка вживала алкоголь у себе вдома. Вона взяла ніж і вирушила за адресою, де, на її переконання, мешкали двоє крадіїв.

Двері відчинили 25-річний чоловік та його 27-річна співмешканка. Попри те, що люди були їй зовсім незнайомі, пенсіонерка влаштувала сварку та почала вимагати повернути майно.

Після цього жінка завдала чоловікові два удари ножем в ногу. Коли він спробував захиститися і гукнув дівчині тікати, нападниця стрімко переключилася на неї та поранила її у живіт.

«Потерпілі намагалися сховатися у квартирі, але жінка забігла слідом за ними, аби довести вбивство до кінця. Поранений чоловік зміг вихопити з її рук ніж. Напад припинив небайдужий мешканець будинку», – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці затримали жінку, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До суду скеровано обвинувальний акт за фактом закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Справу розгляне Салтівський районний суд Харкова.

Агентство Телевидения Новости

