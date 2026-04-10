Погода на Великдень: синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг

На Великдень в Україні очікується нестійка погода без різкого потепління. Уночі можливі заморозки, а подекуди прогнозують дощі з мокрим снігом.

Про це повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише РБК-Україна.

Погода в Україні найближчими днями залишатиметься під впливом холодної повітряної маси та атмосферних фронтів, пов’язаних із циклоном на північному сході. У вихідні, 11-12 квітня, його вплив поступово слабшатиме, однак кардинальних змін не очікується – лише незначне підвищення температури та періодичні прояснення.

У неділю, 12 квітня, по території країни місцями можливі невеликі дощі, які на Правобережжі охоплять більшу площу. У нічні та ранкові години опади можуть супроводжуватися мокрим снігом.

Температура повітря вдень становитиме +7…+12 °C, а на Закарпатті, півдні та сході місцями підвищиться до +15°C. Водночас у нічні години в більшості регіонів зберігається ймовірність заморозків, особливо за умов прояснення.

У південно-східних областях вночі та вранці подекуди можливі тумани через підвищену вологість. Вітер на вихідних послабшає і становитиме 3-8 м/с, що зробить погодні умови більш комфортними.

Більш відчутне потепління прогнозують на початку наступного тижня. Уже 13–14 квітня температура підвищиться до +11…+16 °C, а на Закарпатті – до +19 °C. Кількість опадів зменшиться, а хмарність поступово спадатиме.

