У Харківській області чоловік захопив землю та облаштував будиночки для рибалок

Жителя Харківщини підозрюють у захопленні земельної ділянки та незаконному будівництві. «Підприємець» облаштував будиночки для відпочинку рибалок поблизу ставка.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У Чугуївському районі правоохоронці викрили факт самовільного зайняття земельної ділянки та незаконного будівництва.

За даними слідства, 55-річний харків’янин зайняв земельну ділянку поблизу ставка на території Малинівської громади, яка належить до земель водного фонду та призначена для рибогосподарських потреб.

Без необхідних документів чоловік розпочав будівельні роботи та організував зведення будиночків для відпочинку рибалок.

Правоохоронці встановили, що фігурант не оформив правовстановлюючих документів на землю, не отримав рішень органів місцевого самоврядування та не мав дозволу на виконання будівельних робіт.

Таким чином, будівництво здійснювалося з порушенням законодавства та без державної реєстрації прав на земельну ділянку.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

