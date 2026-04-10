Харків’янки вперше в історії здобули медаль чемпіонату Європи з бадмінтону

Харківські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемір вийшли до півфіналу чемпіонату Європи. Це забезпечило Україні першу в історії медаль дорослого ЧЄ в індивідуальних змаганнях.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Kharkiv Sport City.

У чвертьфіналі українки перемогли представниць Англії Еббігейл Харріс та Ліззі Толман із рахунком 21:19, 21:17.

Цей результат гарантував Україні першу в історії медаль дорослого чемпіонату Європи з бадмінтону в індивідуальних змаганнях.

Також 10 квітня Поліна Бугрова має зіграти чвертьфінал в одиночному розряді проти Мія Бліхвельт. У разі перемоги вона гарантує собі ще одну медаль.

