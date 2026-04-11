«Героям СВО» у рф збираються роздавати ділянки землі на Херсонщині

У Кремлі підготували законопроєкт, згідно з яким учасники війни проти України та члени їх сімей зможуть безкоштовно отримувати земельні ділянки в окупованій частині Херсонської області.

Як пише Кореспондент, про це повідомило російське видання Новая газета Европа.

Зазначається, що право на землю пропонується надати військовослужбовцям, добровольцям, співробітникам силових структур, які брали участь у бойових діях, а також сім’ям загиблих. Ділянки видаватимуться одноразово – у власність або оренду, залежно від категорії заявника.

Українську землю окупанти дозволять використовувати для будівництва житла, ведення особистого підсобного господарства, садівництва та городництва.

Пріоритетне право на отримання дільниць буде у поранених, нагороджених та інших категорій військових.

