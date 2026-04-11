Сегодня 09:41
Внаслідок обстрілів Харківщини загинула людина: прокурори фіксують наслідки

Внаслідок обстрілів Харківщини загинула людина: прокурори фіксують наслідки

Окупанти вдарили БпЛА по селищу Великий Бурлук.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 10 квітня близько 22:10 військовослужбовці рф, порушуючи закони та звичаї ведення війни, із застосуванням БпЛА типу «Герань-2» завдали ударів по селищу Великий Бурлук Куп’янського району.

Пошкоджено банківську установу, а також адміністративну будівлю.

Крім того, встановлено, що 9 квітня близько 12:00 ворог вдарив по селищу Ківшарівка Куп’янського району (тип озброєння встановлюється). Внаслідок атаки загинув 52-річний чоловік. Ще один 48-річний мешканець дістав поранення.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

