На Харківщині автівка збила пенсіонерку: водію повідомлено про підозру

У Харківському районі водій збив жінку-пішохода: слідчі повідомили чоловіку про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Автопригода сталася 8 квітня у селищі Пісочин на регульованому перехресті вулиці Шевченка та Полтавського Шосе.

32-річний водій автомобіля Nissan, виконуючи поворот, не надав перевагу пішоходу, яка переходила проїжджу частину. Внаслідок наїзду постраждала жінка 1960 року народження. Її було госпіталізовано до медичного закладу.

За даними слідства, водій мав можливість своєчасно помітити пішохода та уникнути наїзду, однак не зменшив швидкість і не зупинив транспортний засіб.

Слідчим відділення поліції № 2 ХРУП № 1 повідомлено чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

