Українські спортсменки вибороли бронзові медалі на чемпіонаті Європи з бадмінтону
На чемпіонаті Європи з бадмінтону в Іспанії українки вибороли «бронзу».
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
«Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир здобули бронзу у парній категорії на континентальній першості», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чемпіонат проходить в Уельві (Іспанія).
Ця нагорода стала першою в історії українського бадмінтону на ЧЄ серед дорослих.