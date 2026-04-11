Синєгубов: готовність підземного дитячого садка на Харківщині – 85%
На Харківщині триває будівництво першого в Україні підземного дитячого садка.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Вже збудували захисну споруду площею понад 1,1 тисячі квадратних метрів, підвели інженерні мережі та встановили альтернативне електроживлення», – зазначив Синєгубов.
За його словами, укриття оснастили основними системами безпеки, вентиляції, оповіщення й відеоспостереження.
Реалізація цього важливого проєкту триває в селищі Пісочин Харківського району.
Наразі триває монтаж санітарного обладнання, підключення зв’язку та благоустрій території.
Завершення цього проєкту дозволить забезпечити безперервний освітній процес для понад 200 дошкільнят.