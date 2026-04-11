Ображав колишню дружину: у Харкові чоловіка притягнули до відповідальності

У Харкові відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення домашнього насильства: чоловіку повідомлено про підозру.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

До правоохоронців звернулася 66-річна мешканка Київського району. Вона повідомила про протиправні дії з боку колишнього чоловіка.

Встановлено, що 68-річний зловмисник систематично вчиняв психологічне та фізичне насильство: ображав жінку нецензурною лайкою та перешкоджав її доступу до житла.

Раніше він уже притягувався до відповідальності за вчинення домашнього насильства. Зокрема, щодо нього виносився терміновий заборонний припис, складався адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости