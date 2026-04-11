Сегодня 13:41
Просмотров: 65

Ексмера Слов’янська Нелю Штепу оголосили в розшук

Колегія суддів Київського районного суду Полтави оголосила в розшук колишню міську голову Слов’янська Нелю Штепу, у якої наразі вже прізвище Супрун.

Про це повідомляє Еспресо.

Шукати колишню очільницю Слов’янська буде місцева поліція.

Відповідна ухвала суду оприлюднена у Єдиному реєстрі судових рішень.

В ухвалі йдеться, що Штепа (Супрун) «в судові засідання систематично не зявляється, місцеперебування останньої наразі невідоме, у звязку з чим прокурор заявив клопотання про оголошення розшуку обвинуваченої».

Також йдеться, що «колегія суддів, дослідивши матеріали справи, враховуючи неодноразові неявки обвинуваченої в судові засідання, вважає за необхідне оголосити розшук Штепи та зупинити судове провадження до виконання розшуку».

В ухвалі суду зазначається, що «виконання ухвали доручити Слов`янському ВП ГУ НП в Донецькій області. Надати дозвіл на затримання та доставлення Штепи в приміщення Київського районного суду м. Полтава для розгляду справи».

Це не вперше, коли Штепу (Супрун) оголошують в розшук. У лютому 2024 року стало відомо, що Штепу шукали за дев’ятьма адресами для примусового приводу до суду. Проте, так і не знайшли.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

