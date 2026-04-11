Сегодня 16:36
Скільки атак окупантів відбили ЗСУ на Харківщині з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 11.04.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби агресор 50 разів атакував позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції ЗСУ в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався поліпшити своє положення, рухаючись в бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося чотири ворожі штурми, поблизу Зарічного та у бік Шийківки та Лиману.

На Слов’янському та Краматорському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником в районах Новогригорівки та Тернового.

