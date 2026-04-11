Поліція Харківщини надала захист жінці з сином від нападок колишнього чоловіка

Поліція Харківщини надала допомогу родині, постраждалій від домашнього насильства.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Днями поліцейські сектору протидії домашньому насильству ХРУП № 1 допомогли жінці та неповнолітній дитині, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Правоохоронці забезпечили безпечне переміщення 37-річної жінки разом із її 13-річним сином до Центру надання допомоги постраждалим від насильства, де вони отримали необхідний захист, психологічну підтримку та допомогу фахівців.

Як встановили поліцейські, колишній чоловік заявниці, 38-річний батько дитини, систематично вчиняв щодо них психологічне та фізичне насильство, що створювало загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації дій чоловіка та вжиття передбачених законом заходів реагування.

