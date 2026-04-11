Сегодня 20:20
Серед звільнених військовополонених – дев’ятеро жителів Харківщини
Сьогодні ще 175 військових і 7 цивільних українців повернулися з російського полону.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, серед звільнених – 9 наших земляків: троє харків’ян, а також жителі Лозової, Чугуєва і Харківського, Лозівського, Чугуївського районів.
«Попереду на них ще чекає відновлення. Але головне – ці чоловіки знову на рідній українській землі», – зазначив Синєгубов.