Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:20
Просмотров: 46

Серед звільнених військовополонених – дев’ятеро жителів Харківщини

Сьогодні ще 175 військових і 7 цивільних українців повернулися з російського полону.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, серед звільнених – 9 наших земляків: троє харків’ян, а також жителі Лозової, Чугуєва і Харківського, Лозівського, Чугуївського районів.

«Попереду на них ще чекає відновлення. Але головне – ці чоловіки знову на рідній українській землі», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

