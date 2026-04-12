Після нічних заморозків – дощ: якою буде погода на Великдень на Харківщині

Ніч на 12 квітня на Харківщині минула із заморозками на поверхні ґрунту, вдень очікується невеликий дощ. Температура повітря підвищиться до +13 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У неділю, 12 квітня, у Харківській області зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не було, удень місцями прогнозують невеликий дощ. Вітер південної чверті, швидкість 5-10 м/с.

У нічні години температура повітря по області становила +1…+6 °C, на поверхні ґрунту фіксувалися заморозки -3…0 °C. Вдень повітря прогріється до +8…+13 °C.

У Харкові вночі температура була в межах +1…+3 °C, на поверхні ґрунту спостерігалися заморозки -2…0 °C. У денні години в місті очікується +9…+11 °C.

