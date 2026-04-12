США та Іран не досягли мирної угоди: переговори в Пакистані зайшли в глухий кут

США та Іран не змогли досягти угоди під час тривалих переговорів, які тривали у Пакистані 11 квітня. Розбіжності між сторонами залишаються, зокрема щодо ядерної програми.

Про це повідомляє CNN із посиланням на іранські державні ЗМІ.

Як заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, переговори між США та Іраном, які відбулися в Ісламабаді, завершилися без досягнення угоди – Іран не погодився взяти зобов’язання щодо відмови від створення ядерної зброї.

У Міністерстві закордонних справ Ірану повідомили державним ЗМІ, що укладенню угоди завадили розбіжності щодо «двох або трьох» ключових питань.

На цьому тлі під питанням опинилися припинення вогню та відкриття Ормузької протоки.

Іранські державні медіа повідомили, що Тегеран наразі не планує нового раунду переговорів, однак у МЗС заявили, що «дипломатія ніколи не завершується».

Тим часом на півдні Лівану вночі тривали удари. За даними державних ЗМІ, один із них влучив у житловий будинок, унаслідок чого є загиблі та поранені.

За інформацією Axios, розбіжності також стосувалися вимоги Тегерана контролювати Ормузьку протоку, а також небажання відмовлятися від запасів збагаченого урану.

Кілька іранських ЗМІ заявили після пресконференції Венса, що переговори провалилися через нереалістичну позицію американської сторони та її «надмірні вимоги».

Венс також повідомив, що переговорна команда США щонайменше шість разів за день спілкувалася з президентом Трампом.

Після завершення переговорів американська делегація повертається до США. Венс зазначив, що запропоновані умови є «остаточними та найкращими» з боку Вашингтона.

