Розстріл українських військовополонених на Харківщині: розпочато розслідування

11 квітня поблизу селища Ветеринарне Харківської області військовослужбовці збройних сил рф вбили чотирьох українських військовополонених.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що окупанти зайшли на позиції, взяли у полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад Збройних Сил України, після чого умисно розстріляли їх з автоматичної зброї.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України – жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель.

«Вживаються всі необхідні заходи для повного встановлення обставин злочину», – йдеться в повідомленні.

