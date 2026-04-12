Сегодня 10:45
Російські БпЛА атакували Золочівську громаду: зруйновано будинок, є постраждалі

Вранці 12 квітня російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Золочівській громаді на Харківщині. Внаслідок атак зафіксовані руйнування, пожежі та постраждалі.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

О 8:30 окупанти завдали удару БпЛА «Молнія» по селу Клинова Новоселівка. Внаслідок влучання виникла пожежа, знищено житловий будинок, пошкоджено господарчі споруди. Без постраждалих.

О 8:55 зафіксовано удар БпЛА типу «Гербера» по селищу Золочів. Безпілотник влучив у дах магазину. Попередньо, 63-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, а 32-річний чоловік дістав опіків під час гасіння пожежі. Медичну допомогу постраждалим надали на місці.

О 9:55 росіяни знову завдали удару БпЛА типу «Гербера» по Золочеву. Внаслідок влучання пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Постраждалих немає.

