Двоє людей постраждали внаслідок ударів рф по Харківщині у великодній ранок

Сьогодні вранці, 12 квітня, військові рф завдали ударів безпілотниками по селищу Золочів. Постраждали двоє місцевих жителів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, цивільний чоловік внаслідок обстрілу зазнав опіків, 63-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес.

Внаслідок ударів пошкоджено дах магазину та паркан приватного будинку.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

