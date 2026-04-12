По магазину на Харківщині росіяни вдарили чотирма БпЛА
12 квітня росіяни завдали удару по селищу Золочів Богодухівського району. Внаслідок вибуху БпЛА виникла пожежа у магазині продовольчих товарів.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Унаслідок атаки постраждали чоловік та жінка.
За даними Харківської обласної прокуратури, з 8:55 до 11:05 окупанти завдали чотирьох ударів безпілотними літальними апаратами по селищу Золочів.
Попередньо, для атак було використано БпЛА типів «Гербера» та «Молнія».
Пошкоджено магазин, адміністративну будівлю підприємства, а також будинки.