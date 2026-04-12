По магазину на Харківщині росіяни вдарили чотирма БпЛА

12 квітня росіяни завдали удару по селищу Золочів Богодухівського району. Внаслідок вибуху БпЛА виникла пожежа у магазині продовольчих товарів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Унаслідок атаки постраждали чоловік та жінка.

За даними Харківської обласної прокуратури, з 8:55 до 11:05 окупанти завдали чотирьох ударів безпілотними літальними апаратами по селищу Золочів.

Попередньо, для атак було використано БпЛА типів «Гербера» та «Молнія».

Пошкоджено магазин, адміністративну будівлю підприємства, а також будинки.

Агентство Телевидения Новости