Від Запорізького напрямку до блокпостів Харківщини: історія нацгвардійця «Коли»

Нацгвардієць із позивним «Кола» розповів про бої на Запорізькому напрямку та нинішню службу на Харківщині. Він поділився спогадами про Роботине та Оріхів, а також про роботу на блокпостах.

Історією бійця поділилися у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Гвардієць Кола служить у лавах Національної гвардії України з 2023 року. Спочатку проходив службу у Вінниці, після чого був направлений на Запорізький напрямок, де виконував завдання в районах Оріхова та Роботиного.

«У Нацгвардії з 2023 року. Спочатку був у Вінниці, а далі – Запорізький напрямок, були в Оріховому і під Роботиним. Дронів тоді було значно менше, хіба “розвідники” висіли постійно. Тоді багато обстрілювали нас. Все летіло у нашу сторону, може тому, що ззаду ж стояли наші мінометники. Навколо одні поля, посадок мало – ми як на долоні», – згадує військовий.

За його словами, населені пункти зазнали значних руйнувань.

«На Роботине тоді вже було боляче дивитися: хати розбиті навпіл, без вікон, дверей, дахів, в городах глибокі вирви. Тоді там ще лишалося трохи стареньких, відмовлялися їхати. А в Оріховому ще й будови, церкви, побиті», – розповів Кола.

Після ротації військовий отримав пропозицію продовжити службу у 5-й Слобожанській бригаді «Скіф» і погодився. Нині він виконує завдання на блокпостах у Харківській області.

«Виконую завдання на блокпостах, працюємо позмінно. Робота складна, але потрібна. Втім, після Роботиного – під силу, бо здоров’я вже не те. Харків дуже гарний, і люди мені тут подобається, але дуже шкода бачити, як ворог розбиває місто», – зазначив він.

Позивний «Кола» військовий отримав під Роботиним – за словами побратимів, він купував цей напій, щоб підтримати інших.

