Великдень на передовій: дрони доставили військовим святкові пакунки

На передовій українські військові отримали великодні пакунки за допомогою дронів. Доставку організували бійці підрозділу «Сталевий кордон» для побратимів, які перебувають на позиціях.

Про це повідомили в ДПСУ.

На Великдень українські військові на передовій отримали святкові набори зі смаколиками, які доставили за допомогою дронів.

Замість бойових завдань дрони використали для транспортування пакунків із продуктами.

Військові зібрали святковий набір продуктів та доставили за допомогою безпілотника «Вампір» на позиції.

«Це той випадок, який показує, що дрон несе смерть ворогам, а нашим захисникам – частинку тепла та нагадування, що про кожного пам’ятають», – йдеться в повідомленні.





