Окупанти атакували Дергачі безпілотником «Молнія»

12 квітня, близько 10:30, російські війська атакували місто Дергачі на Харківщині безпілотником «Молнія».

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Дрон впав на город біля приватного будинку, постраждалих немає.

Задоренко закликав жителів не розраховувати на оголошене росіянами «великоднє перемир’я».

«Як показує досвід цього та попередніх років, такі перемир’я є звичайною профанацією та не мають нічого спільного з реальним припиненням вогню. Ворог продовжує цілеспрямовано тероризувати мирне населення, використовуючи будь-які приводи для інформаційних маніпуляцій», – йдеться в повідомленні.

