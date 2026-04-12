Росіяни не припиняють дронові атаки на Золочівську громаду: пошкоджено будинки та енергомережи

12 квітня російські війська здійснили серію атак безпілотниками по населених пунктах Золочівської громади на Харківщині. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та інфраструктуру, постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

О 9:05 російський БпЛА «Молнія» влучив поблизу адміністративної будівлі місцевого сільгосппідприємства у селищі Золочів. Унаслідок удару пошкоджено приміщення, постраждалих немає.

О 10:45 російські війська вдруге атакували село Клинова Новоселівка безпілотником «Молнія». Внаслідок прямого влучання в дах зайнялася пожежа, знищено житловий будинок, пошкоджено господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

О 11:05 у Золочеві через падіння уламків БпЛА «Гербера» пошкоджено вхідний газопровід до будинку та паркан. Інформація про постраждалих не надходила.

Близько 12:00 окупанти втретє атакували село Клинова Новоселівка, застосувавши БпЛА «Молнія» та FPV-дрони. Унаслідок удару пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та енергомережі. Жертв немає.

О 12:20 російські війська чотирма дронами «Молнія» вдарили по селу Світличне Золочівської громади. Пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. Обійшлося без постраждалих.

