На Харківщині окупанти атакували дев’ять разів, два бої тривають

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 12 квітня. Триває 1509 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість російських атак на фронті становить 55.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти сім разів намагалися покращити своє положення в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького та Вовчанська. Одна атака триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Подолів. Одна з цих атак триває.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

