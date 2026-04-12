Сапери знешкодили бойові частини БпЛА після атак рф на Харківщину у Великдень

12 квітня російські війська не припиняли атаки на цивільну інфраструктуру Золочівської громади на Харківщині. Після обстрілів сапери знешкодили бойові частини БпЛА, які не здетонували.

Про це повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Упродовж дня піротехнічні підрозділи тричі залучалися до відпрацювання заявок на території Золочівської селищної територіальної громади.

Після дронової атаки по цивільній інфраструктурі сапери виявили дві бойові частини російських безпілотників, що не вибухнули.

Небезпечні предмети вилучили та знищили шляхом контрольованого підриву.

За даними ДСНС Харківщини, з 11 по 12 квітня піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 18 одиниць вибухонебезпечних предметів.

