Окупанти дроном вдарили по цивільному авто на Харківщині: є поранений
12 квітня, близько 14:00, російські військові атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Золочівській громаді на Харківщині. Постраждав чоловік.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
По легковому автомобілю Fiat у селі Лютівка Золочівської громади окупанти завдали удару FPV-дроном.
Унаслідок атаки 70-річний чоловік дістав поранення грудної клітки. Постраждалого доставили до міської лікарні невідкладної допомоги.
Автомобіль зазнав пошкоджень. Удар стався під час евакуації родини з прикордонного населеного пункту.