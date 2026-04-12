Окупанти дроном вдарили по цивільному авто на Харківщині: є поранений

12 квітня, близько 14:00, російські військові атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Золочівській громаді на Харківщині. Постраждав чоловік.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

По легковому автомобілю Fiat у селі Лютівка Золочівської громади окупанти завдали удару FPV-дроном.

Унаслідок атаки 70-річний чоловік дістав поранення грудної клітки. Постраждалого доставили до міської лікарні невідкладної допомоги.

Автомобіль зазнав пошкоджень. Удар стався під час евакуації родини з прикордонного населеного пункту.

