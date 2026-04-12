У Куп’янському районі після російської атаки спалахнула пожежа

12 квітня російський FPV-дрон завдав удару по приватному сектору у селищі Великий Бурлук Харківської області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок атаки сталася пожежа на подвір’ї приватного будинку. Горіла господарча споруда на площі 70 кв. м.

Загиблих та постраждалих немає.

На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.

Агентство Телевидения Новости